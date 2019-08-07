07.08.2019, 16:43
Названы болезни, которые возникают из-за недостатка соли в организме
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, что нехватка соли в организме может стать причиной развития опасных заболеваний, пишет «МК».
Так, питание вообще соли может нарушить функции нервной системы, что может привести к судорогам, а также дезориентации и коме. Нехватка соли негативно отражается на мышцах – появляется слабость и спазмы.
Определить дефицит соли можно по признакам в виде тошноты, судорог, хронической усталости и отсутствия аппетита. Кроме того, из-за недостатка соли поднимается уровень холестерина и жировых отложений, что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Так, питание вообще соли может нарушить функции нервной системы, что может привести к судорогам, а также дезориентации и коме. Нехватка соли негативно отражается на мышцах – появляется слабость и спазмы.
Определить дефицит соли можно по признакам в виде тошноты, судорог, хронической усталости и отсутствия аппетита. Кроме того, из-за недостатка соли поднимается уровень холестерина и жировых отложений, что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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