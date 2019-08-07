Так, питание вообще соли может нарушить функции нервной системы, что может привести к судорогам, а также дезориентации и коме. Нехватка соли негативно отражается на мышцах – появляется слабость и спазмы.Определить дефицит соли можно по признакам в виде тошноты, судорог, хронической усталости и отсутствия аппетита. Кроме того, из-за недостатка соли поднимается уровень холестерина и жировых отложений, что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.