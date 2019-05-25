25.05.2019, 18:40
Названы две главные причины супружеских измен
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии выяснили, что побуждает супругов изменять.
Оказалось, что первая причина для супружеских измен – это желание одного партнёра восполнить недостаток эмоциональной поддержки. Эксперты отмечают, что такое бывает, когда один из супругов хочет заботы, а второй её дать не может.
Ещё одна причина – постепенное угасание сексуальных отношений в паре. В этом случае человек решается изменить, так как хочет нового опыта. При этом при изменах супруги не планируют уходить из семьи, так как не хотят ничего менять в свой жизни.
Оказалось, что первая причина для супружеских измен – это желание одного партнёра восполнить недостаток эмоциональной поддержки. Эксперты отмечают, что такое бывает, когда один из супругов хочет заботы, а второй её дать не может.
Ещё одна причина – постепенное угасание сексуальных отношений в паре. В этом случае человек решается изменить, так как хочет нового опыта. При этом при изменах супруги не планируют уходить из семьи, так как не хотят ничего менять в свой жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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