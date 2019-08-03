03.08.2019, 15:50
Названы эффективные способы снизить уровень сахара в крови
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали простые и эффективные способы снизить уровень сахара в крови, пишет издание «Актуальные новости».
Так, обычная чистая питьевая вода поможет убрать лишний сахар из организма. Кроме того, регулярная физическая нагрузка может повысить чувствительность к инсулину: спорт забирает лишнюю глюкозу, преобразуя ее в энергию для питания мышц.
Кроме того, помогут понизить сахар продукты с низким гликемическим индексом. Отмечается также, что продукты богатые клетчаткой помогают побороть тягу к сладкому. А жирная еда замедляет скорость превращения углеводов в глюкозу, но чрезмерно увлекаться ей не стоит.
Так, обычная чистая питьевая вода поможет убрать лишний сахар из организма. Кроме того, регулярная физическая нагрузка может повысить чувствительность к инсулину: спорт забирает лишнюю глюкозу, преобразуя ее в энергию для питания мышц.
Кроме того, помогут понизить сахар продукты с низким гликемическим индексом. Отмечается также, что продукты богатые клетчаткой помогают побороть тягу к сладкому. А жирная еда замедляет скорость превращения углеводов в глюкозу, но чрезмерно увлекаться ей не стоит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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