17.06.2019, 17:04
Названы эмоции, которые негативно отражаются на здоровье
ИА «Ореанда-Новости». Учёные назвали эмоции, которые плохо влияют на здоровье человека.
Так, самым опасным оказался гнев. Он становится причиной всплеска химических веществ в организме: адреналина и норадреналина. Если проблемах с сердечно-сосудистой системой, это может привести к развитию заболеваний.
Ещё одна опасная эмоция – состояние шока. Это состояние может привести к изменениям в структурах головного мозга, которые вызывают бессонницу, сексуальную дисфункцию и другие проблемы.
Паника также негативно отражается на здоровье. Кроме того, ощущение одиночества и связанные с ним эмоции приводят к повышения количества гормонов стресса в организме. Кроме того, одиночество сказывается на иммунитете человека, повышая риск преждевременной смерти на 14%.
Так, самым опасным оказался гнев. Он становится причиной всплеска химических веществ в организме: адреналина и норадреналина. Если проблемах с сердечно-сосудистой системой, это может привести к развитию заболеваний.
Ещё одна опасная эмоция – состояние шока. Это состояние может привести к изменениям в структурах головного мозга, которые вызывают бессонницу, сексуальную дисфункцию и другие проблемы.
Паника также негативно отражается на здоровье. Кроме того, ощущение одиночества и связанные с ним эмоции приводят к повышения количества гормонов стресса в организме. Кроме того, одиночество сказывается на иммунитете человека, повышая риск преждевременной смерти на 14%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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