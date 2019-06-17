Так, самым опасным оказался гнев. Он становится причиной всплеска химических веществ в организме: адреналина и норадреналина. Если проблемах с сердечно-сосудистой системой, это может привести к развитию заболеваний.Ещё одна опасная эмоция – состояние шока. Это состояние может привести к изменениям в структурах головного мозга, которые вызывают бессонницу, сексуальную дисфункцию и другие проблемы.Паника также негативно отражается на здоровье. Кроме того, ощущение одиночества и связанные с ним эмоции приводят к повышения количества гормонов стресса в организме. Кроме того, одиночество сказывается на иммунитете человека, повышая риск преждевременной смерти на 14%.