ИА «Ореанда-Новости»Самой главной ошибкой при лечении гриппа и ОРВИ назвали применения антибиотиков без необходимости, пишет РБК.

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что названные заболевания являются вирусными, а вирус убить антибиотиками нельзя. Они нужны при бактериальных инфекциях. Специалист отметил, что антибиотики убивают микрофлору кишечника, которая и даёт иммунитет.

Ещё одна ошибка – сбивать невысокую температуру. По словам врачи, жаропонижающее можно пить, если температура поднимается выше 38 градусов.