ИА «Ореанда-Новости». Самой главной ошибкой при лечении гриппа и ОРВИ назвали применения антибиотиков без необходимости, пишет РБК.



Клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что названные заболевания являются вирусными, а вирус убить антибиотиками нельзя. Они нужны при бактериальных инфекциях. Специалист отметил, что антибиотики убивают микрофлору кишечника, которая и даёт иммунитет.



Ещё одна ошибка – сбивать невысокую температуру. По словам врачи, жаропонижающее можно пить, если температура поднимается выше 38 градусов.