30.12.2019, 19:56
Названы лекарства, которые категорически нельзя сочетать с алкоголем
ИА «Ореанда-Новости». Врачи предупреждают, что при сочетании некоторых лекарств со спиртным могут возникнуть тяжёлые побочные эффекты и даже смерть, пишет «ГлобалМСК.ру».
Так, категорически нельзя сочетать с алкоголем снотворное, психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин, ибупрофен, диклофенак, парацетамол, антидепрессанты и нейролептики.
С алкоголем также нельзя сочетать релаксанты скелетных мышц, инсулин и сахаропонизающие препараты.
Врачи напомнили, что сердечникам важно помнить, что алкоголь несовместим с варфарином, а также с препаратами против повышенного давления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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