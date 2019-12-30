ИА «Ореанда-Новости». Врачи предупреждают, что при сочетании некоторых лекарств со спиртным могут возникнуть тяжёлые побочные эффекты и даже смерть, пишет «ГлобалМСК.ру».



Так, категорически нельзя сочетать с алкоголем снотворное, психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин, ибупрофен, диклофенак, парацетамол, антидепрессанты и нейролептики.



С алкоголем также нельзя сочетать релаксанты скелетных мышц, инсулин и сахаропонизающие препараты.



Врачи напомнили, что сердечникам важно помнить, что алкоголь несовместим с варфарином, а также с препаратами против повышенного давления.