ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие препараты категорически нельзя мешать со спиртным, пишет Рressa40.ru.



Так, не стоить пить алкоголь, если принимаете антидепрессанты, так как спиртное делает человека более возбудимым, поэтому реакции могут быть непредсказуемыми. Отказаться от алкоголя нужно, если принимаете снотворное или седативные препараты. Эти лекарства и алкоголь усиливают действия друг друга и побочные эффекты могут быть самыми разными, например, головокружение, тошнота, рвота.



Эксперты напоминают, что категорически нельзя пить спиртное, если принимаете антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов. Если нарушить запрет, могут быть очень серьёзные последствия – вплоть до комы.



От спиртного следует также отказаться, если есть лечение таблетками от давления. От алкоголя в этом случае может быть нулевой эффект от лечения или скачок давления вверх.

