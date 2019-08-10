Так, эксперты утверждают, что при похудении будут полезны квашеные продукты, так как такие продукты участвуют в расщеплении клетчатки в пищеварительной системе человека, в которой содержится множество разных микроорганизмов. А это приводит к снижению уровня холестерина и улучшенному пищеварению, что и помогает сбрасывать вес.Кроме того, в борьбе с лишним весом помогает и яблочный уксус, уверены эксперты. По их мнению, употребление ложки яблочного уксуса, разведённой в стакане воды, поможет уменьшить количество жировых отложений.