ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие напитки помогут справиться с нервами и лучше контролировать эмоции, пишет «МедикФорум».



Среди таких напитков эксперты отмечают зелёный чай, в нём есть вещество теанин, оказывающее расслабляющее действие на мозг. Кроме того, отмечают специалисты и вишнёвый сок – его регулярное употребление приводит к улучшению сна, что лучше защищает нервную систему.



Не стоит забывать и о чёрном чае – он снижает концентрацию стрессового гормона кортизола в крови. Хорошо может успокоить нервы и ромашковый чай, так как в ромашке много глицина, который действует как мягкое седативное средство.



Эксперты напоминают и о простой воде – она помогает освободить в теле эндорфины, которые повышают настроение.