ИА «Ореанда-Новости». Медики заявили, что инсульт могут вызвать продукты, которому человек употребляет ежедневно, пишет «Вечерняя Москва».



Так, диетические напитки содержат много очень вредных химикатов. Человек может сначала страдать головными болями или перепадами настроения, но регулярное употребление этих напитков может вызвать серьёзные проблемы.



Кроме того, инсульт может развиться у того, кто недавно переболел гриппом. Дело в том, что из-за ослабления иммунитета организм становится более уязвимым. Это распространяется и на сердечно-сосудистую систему.



Медики также рассказали, что инсульт может случиться у тех, кто часто переутомляется. Особенно это касается тех, кто работает более 55 часов в неделю.