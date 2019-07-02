ИА «Ореанда-Новости». Международная группа учёных рассказала о привычках в питании, которые увеличивают риски преждевременной смерти, пишет «Комсомольская правда».



Так, в этот список употребление продуктов, в которых слишком много соли. Кроме того, к вредным пищевым привычкам учёные отнесли и употребление цельнозерновых продуктов, орехов и семечек.



При этом, если человек часто ест сладкое, а также продукты из переработанного красного мяса, это также негативно отражается на его здоровье.