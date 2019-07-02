02.07.2019, 20:50
Названы пищевые привычки, которые сокращают жизнь
ИА «Ореанда-Новости». Международная группа учёных рассказала о привычках в питании, которые увеличивают риски преждевременной смерти, пишет «Комсомольская правда».
Так, в этот список употребление продуктов, в которых слишком много соли. Кроме того, к вредным пищевым привычкам учёные отнесли и употребление цельнозерновых продуктов, орехов и семечек.
При этом, если человек часто ест сладкое, а также продукты из переработанного красного мяса, это также негативно отражается на его здоровье.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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