25.06.2019, 21:03
Названы полезные для организма грибы
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали виды грибов, которые особенно полезны для здоровья.
При этом диетологи заявляют, что тем, кто худеет, грибы есть не нужно вообще, так как они – достаточно тяжёлая для желудка пища. Кроме того, грибы нельзя есть совсем маленьким детям.
Но некоторое виды грибов полезны взрослым. Так, в боровиках много белка, йода, железа и цинка. Кроме того, полезны для человека и грузди.
При этом диетологи заявляют, что тем, кто худеет, грибы есть не нужно вообще, так как они – достаточно тяжёлая для желудка пища. Кроме того, грибы нельзя есть совсем маленьким детям.
Но некоторое виды грибов полезны взрослым. Так, в боровиках много белка, йода, железа и цинка. Кроме того, полезны для человека и грузди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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