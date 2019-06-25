При этом диетологи заявляют, что тем, кто худеет, грибы есть не нужно вообще, так как они – достаточно тяжёлая для желудка пища. Кроме того, грибы нельзя есть совсем маленьким детям.Но некоторое виды грибов полезны взрослым. Так, в боровиках много белка, йода, железа и цинка. Кроме того, полезны для человека и грузди.