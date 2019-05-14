14.05.2019, 23:48
Названы привычки, которые вредят мозгу и уничтожают память
ИА «Ореанда-Новости». Некоторые привычки человека негативно влияют на мозг и повышают риск развития таких болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Так, привычка не завтракать не даёт мозгу получить с утра полезные вещества. Однако вредно и переедать – оно сильно вредит артерии мозга и сердца. Вредно для мозга и курение, оно может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона.
Специалисты предупреждают также об опасности недосыпа, так как мозг не может отдохнуть и «переработать» полученную за день информацию. Кроме того, не рекомендуется работать во время болезни, так как мозг испытывает чрезмерную нагрузку.
Так, привычка не завтракать не даёт мозгу получить с утра полезные вещества. Однако вредно и переедать – оно сильно вредит артерии мозга и сердца. Вредно для мозга и курение, оно может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона.
Специалисты предупреждают также об опасности недосыпа, так как мозг не может отдохнуть и «переработать» полученную за день информацию. Кроме того, не рекомендуется работать во время болезни, так как мозг испытывает чрезмерную нагрузку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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