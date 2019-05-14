Так, привычка не завтракать не даёт мозгу получить с утра полезные вещества. Однако вредно и переедать – оно сильно вредит артерии мозга и сердца. Вредно для мозга и курение, оно может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона.Специалисты предупреждают также об опасности недосыпа, так как мозг не может отдохнуть и «переработать» полученную за день информацию. Кроме того, не рекомендуется работать во время болезни, так как мозг испытывает чрезмерную нагрузку.