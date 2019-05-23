Прежде всего стоит обратить внимание на дискомфорт в области груди, особенно на сильную боль, так как она возникает из-за нарушения функционала сердца. При этом боли в груди могут возникнуть и за несколько дней до остановки, но в большинстве случаев они возникают за несколько минут или часов.Ещё один симптом – потеря сознания. Когда сердце останавливается, человек быстро теряет сознание, как как кровь не поступает в мозг.Врачи также советуют обратить внимание на отдышку, так как лёгкие быстро реагируют на нарушение кровообращения, вызванные приостановкой в работе сердца. Среди симптомов называют и внезапные падения, которые объясняются резким снижением артериального давления и последующей слабостью или потерей сознания.