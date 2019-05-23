23.05.2019, 17:18
Названы признаки скорой остановки сердца
ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали симптомы, которые предшествуют остановке сердца.
Прежде всего стоит обратить внимание на дискомфорт в области груди, особенно на сильную боль, так как она возникает из-за нарушения функционала сердца. При этом боли в груди могут возникнуть и за несколько дней до остановки, но в большинстве случаев они возникают за несколько минут или часов.
Ещё один симптом – потеря сознания. Когда сердце останавливается, человек быстро теряет сознание, как как кровь не поступает в мозг.
Врачи также советуют обратить внимание на отдышку, так как лёгкие быстро реагируют на нарушение кровообращения, вызванные приостановкой в работе сердца. Среди симптомов называют и внезапные падения, которые объясняются резким снижением артериального давления и последующей слабостью или потерей сознания.
Прежде всего стоит обратить внимание на дискомфорт в области груди, особенно на сильную боль, так как она возникает из-за нарушения функционала сердца. При этом боли в груди могут возникнуть и за несколько дней до остановки, но в большинстве случаев они возникают за несколько минут или часов.
Ещё один симптом – потеря сознания. Когда сердце останавливается, человек быстро теряет сознание, как как кровь не поступает в мозг.
Врачи также советуют обратить внимание на отдышку, так как лёгкие быстро реагируют на нарушение кровообращения, вызванные приостановкой в работе сердца. Среди симптомов называют и внезапные падения, которые объясняются резким снижением артериального давления и последующей слабостью или потерей сознания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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