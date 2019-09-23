ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали о продуктах, которые могут нанести вред здоровью, если их сочетать с некоторыми лекарствами, пишет News.ru.



Так, по словам клинического фармаколога Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрея Кондрахина, нельзя сочетать малину с аспирином или ибупрофеном. Из-за того, что в ягоде есть салициловая кислота, сочетание с этими препаратами может вызвать внутреннее кровотечение.



А вот грейпфрутовый сок нельзя пить, если принимаете таблетки от холестерина. Он может притормозить фермент, который отвечает за распад действующего вещества таблетки.



Шпинат, брокколи и салат врачи не советуют употреблять, если принимаете кроворазжижающие препараты. Понижающие давление плекарства не надо сочетать с черноплодной рябиной, земляникой и свеклой – они могут усилить их действие.