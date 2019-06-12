Так, оказалось, что кисломолочные продукты под влиянием микроволн теряют свои полезные качества. Кроме того, зелень, например, кинза, шпинат и укроп, также теряют свои витамины. К тому же они начинают выделить нитраты.Нельзя также греть в микроволновке яйца и грибы. Эксперты отмечают, что говядина при разогреве в микроволновке начинает выделять канцерогены.Специалисты также не рекомендуют подогревать в микроволновке белковые продукты, например, курицу, которая из-за изменений в белковой структуре вызывает проблемы с пищеварением. Под запрет попали также мороженые продукты и брокколи.