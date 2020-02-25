ИА «Ореанда-Новости». Эксперты по питанию объяснили, что некоторые продукты считаются полезными ошибочно, пишет «МедикФорум».



Так, по словам специалистов, йогурты в большинстве своём не являются полезными, так как в них много добавок: консервантов, сахара, красителей и т. д. Вредна и овсянка быстрого приготовления, в которой также много сахара и других добавок. Соки, изготовленные на предприятии, не относятся к полезным из-за того же сахара.



Кроме того, не является полезным и белый рис, вместо него лучше выбрать дикий, бурый или красный.