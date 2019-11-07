ИА «Ореанда-Новости». Эксперты в медицине рассказали о продуктах, которые помогут сбалансировать гормоны и избежать нарушений, пишет «МедикФорум».



Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на крестоцветные овощи, например, на разные виды капусты. В них много соединений индол-3-карбинола. Кроме того, стоит употреблять ягоды – чернику, ежевику и малину, положительно влияющие на уровень сахара и гормоны.



Среди полезных продуктов эксперты также назвали куркуму и чай из листьев малины. Последний особенно полезен для репродуктивной функции женщин.



При этом эксперты рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, продуктами, которые содержат трансжиры, и сладким. Всё это негативно влияет на гормональный фон организма.