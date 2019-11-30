ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какие продукты помогут при гипертонии, пишет «МедикФорум».



Так, первым в списке у врачей идёт чеснок, так как в нём есть аллицин, который способствует понижению кровяного давления. При этом медики советуют есть его сырым.



Врачи также рекомендуют не забывать о свекольном соке, в нём кроме магния и калия есть нитрат, который расширяет кровеносные сосуды.



Полезным будет и мясо лосося. В нём много жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца. Помимо этого, в лососе содержится много белка, который помогает организму восстанавливать поврежденные ткани и мышцы.