ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что чрезмерное увлечение некоторыми полезными овощами может нанести вред здоровью, пишет «Российская газета».



Речь идёт о тех овощах, которые могут резко поднять уровень сахара в крови. К таким продуктам относятся овощи с высоким гликемическим индексом (ГИ).



Так, врачи рекомендуют есть сырую морковку, тогда как у запечённой моркови ГИ гораздо выше. Примечательно, что у кабачка такой же ГИ, как и у сладкого арбуза.



К продуктам с высоким ГИ также относятся брюква, картофель и шлифованный рис.