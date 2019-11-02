Так, эксперты отметили, что клетчатка, которая есть в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и бобовых, способствует снижению риска развития рака толстого кишечника.Специалисты напомнили, что клетчатку нужно обязательно включить в рацион. В сутки рекомендуется есть её около 30 граммов.К продуктам, в которых много клетчатки, относятся сырые фрукты, ягоды и овощи, например, тыква, инжир, чернослив. Орехи, цельнозерновой хлеб также необычайно богаты полезной клетчаткой.