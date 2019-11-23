ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали продукты, которыми мужчинам рекомендуется не злоупотреблять, так как они снижают уровень тестостерона, пишет «Российская газета».



Так, уровень этого гормона может снизить алкоголь. Кроме того, негативно на него влияет хлеб, выпечка и различные десерты.



Отмечается, что понизить уровень тестостерона могут и молочные продукты из коровьего молока. Неблагоприятно влиять на уровень тестостерона могут и употребляемые в пищу трансжиры.