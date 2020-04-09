ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Греции пришли к выводу, что продукты, в которых много витамина D полезны против инсультов и инфарктов, пишет «МК».



Учёные проанализировали питание более чем трёх тысяч человек. Оказалось, что те, кто употребляет больше продуктов с витамином D, были более здоровы. Их рацион состоял из рыбы, яиц, сливочного масла и других продуктов.



Специалисты подчёркивают, что витамин D лучше получать из натуральных продуктов, а не из биологических добавок.