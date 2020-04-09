09.04.2020, 18:22
Названы продукты, которые защищают от инфарктов и инсультов
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Греции пришли к выводу, что продукты, в которых много витамина D полезны против инсультов и инфарктов, пишет «МК».
Учёные проанализировали питание более чем трёх тысяч человек. Оказалось, что те, кто употребляет больше продуктов с витамином D, были более здоровы. Их рацион состоял из рыбы, яиц, сливочного масла и других продуктов.
Специалисты подчёркивают, что витамин D лучше получать из натуральных продуктов, а не из биологических добавок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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