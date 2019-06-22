22.06.2019, 18:39
Названы продукты, в которых больше всего холестерина
ИА «Ореанда-Новости». Эндокринолог Александр Филатов назвал продукты, в которых наибольшее содержание холестерина.
Оказалось, что много этого вещества содержится в куриных яйцах, поэтому врачи рекомендуют есть их не более 2-3 штук в неделю. Кроме того, холестерина много в красном мясе, сале, колбасе, красной икре, сливочном масле и твёрдом сыре.
Ограничение потребления или исключение из рациона продуктов с высоким содержанием холестерина не может нормализовать его содержание в организме человека. Нужно также заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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