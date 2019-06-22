ИА «Ореанда-Новости». Эндокринолог Александр Филатов назвал продукты, в которых наибольшее содержание холестерина.



Оказалось, что много этого вещества содержится в куриных яйцах, поэтому врачи рекомендуют есть их не более 2-3 штук в неделю. Кроме того, холестерина много в красном мясе, сале, колбасе, красной икре, сливочном масле и твёрдом сыре.



Ограничение потребления или исключение из рациона продуктов с высоким содержанием холестерина не может нормализовать его содержание в организме человека. Нужно также заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.