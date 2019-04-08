ИА «Ореанда-Новости» Развитие и внедрение в рабочий процесс цифровых технологий может заменить работников, выполняющих рутинные задачи. Об этом сказано в докладе Еврокомиссии «Влияние цифровой трансформации на рынки труда ЕС».

В материале исследования сказано, что цифровыми технологиями могут быть заменены сотрудники, выполняющие рутинную работу, с которой сможет справиться искусственный интеллект. В эту категорию входят операторы машин на сборочных линиях автомобилей и офисные работники.

Однако цифровизация экономики расширит возможности других профессий, например инженеров, учёных, математиков, а также других представителей сферы науки и техники.