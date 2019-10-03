ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Швеции выяснили, какие профессии больше других влияют на работу поджелудочной железы, пишут «Аргументы недели».



Выяснилось, некоторые места работы способствуют повышению риска развития диабета 2 типа в три раза.



Учёные пришли к такому выводу, изучив деятельность среди всего населения Швеции и сопоставлении распространенности диабета. Так, среди мужчин наиболее подвержены диабету оказались водители, рабочие и программисты. У женщин этими профессиями стали работницы техпроизводства, повара и уборщицы.



Причиной такой статистики учёные называют режим работы, который нарушает биоритмы организма.