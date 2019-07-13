ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отмечают, что бобовые обеспечивают организм клетчаткой, белком и витаминами. Специалисты название наиболее полезные из них, пишет «МедикФорум».

Так, среди самых полезных числятся соевые бобы. Учёные выяснили, что те, кто употребляет соевые бобы, снижается риск развития рака желудка.

Полезна также и фасоль. Она контролирует уровень сахара в крови и служит источником белка, клетчатки и железа. Нормализует сахар и нут. Врачи рекомендуют есть нут вместо белого хлеба.

Не стоит обделять вниманием и чечевицу. Она является источником триптофана - аминокислоты, которая способствует выработке серотонина, защищая от развития депрессии. А вот употребление гороха почти в два раза уменьшает риск смерти от сердечной недостаточности, причём наиболее выражен этот эффект у мужчин.