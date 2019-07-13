13.07.2019, 21:52
Названы самые полезные бобовые культуры
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отмечают, что бобовые обеспечивают организм клетчаткой, белком и витаминами. Специалисты название наиболее полезные из них, пишет «МедикФорум».
Так, среди самых полезных числятся соевые бобы. Учёные выяснили, что те, кто употребляет соевые бобы, снижается риск развития рака желудка.
Полезна также и фасоль. Она контролирует уровень сахара в крови и служит источником белка, клетчатки и железа. Нормализует сахар и нут. Врачи рекомендуют есть нут вместо белого хлеба.
Не стоит обделять вниманием и чечевицу. Она является источником триптофана - аминокислоты, которая способствует выработке серотонина, защищая от развития депрессии. А вот употребление гороха почти в два раза уменьшает риск смерти от сердечной недостаточности, причём наиболее выражен этот эффект у мужчин.
Так, среди самых полезных числятся соевые бобы. Учёные выяснили, что те, кто употребляет соевые бобы, снижается риск развития рака желудка.
Полезна также и фасоль. Она контролирует уровень сахара в крови и служит источником белка, клетчатки и железа. Нормализует сахар и нут. Врачи рекомендуют есть нут вместо белого хлеба.
Не стоит обделять вниманием и чечевицу. Она является источником триптофана - аминокислоты, которая способствует выработке серотонина, защищая от развития депрессии. А вот употребление гороха почти в два раза уменьшает риск смерти от сердечной недостаточности, причём наиболее выражен этот эффект у мужчин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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