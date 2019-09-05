05.09.2019, 11:54
Названы самые популярные специальности у российских абитуриентов
ИА «Ореанда-Новости» В Министерстве образования рассказали, что в 2019 году наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались медицинские вузы и факультет международных отношений.
Всего российские вузы приняли 715 тысяч первокурсников. Из них подавляющее большинство будут учиться на бюджетной основе - 465 тысяч студентов.
Помимо медицины, абитуриенты выбирали специальности, связанные с журналистикой и экономикой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии