ИА «Ореанда-Новости» В Министерстве образования рассказали, что в 2019 году наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались медицинские вузы и факультет международных отношений.

Всего российские вузы приняли 715 тысяч первокурсников. Из них подавляющее большинство будут учиться на бюджетной основе - 465 тысяч студентов.

Помимо медицины, абитуриенты выбирали специальности, связанные с журналистикой и экономикой.