ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали признаки, по которым можно выявить нехватку магния в организме, пишет «Правда.Ру».





Так, о дефиците этого вещества говорит тяга к сладкому. Кроме того, спазмы и боли в мышцах также могут говорить о недостатке магния. При этом спазмы могут возникать и по другим причинам, но, если в мышцах есть болевые ощущения, это один из самых главных симптомов отсутствия достаточного количества магния в организме.



Ещё один признак – кислотный рефлекс. Когда в организме не хватает магния, желудочный сок вместе с не перевариваемой пищей, возвращаются назад в пищевод, что приводит к изжоге.