23.04.2019, 16:44
Названы симптомы грядущего инсульта
ИА «Ореанда-Новости». Названы пять сигналов человеческого организма о грядущем инсульте головного мозга.
Так, среди симптомов инсульта называют потерю двигательной активности какой-либо части тела, а также сильную внезапную головную боль. Кроме того, отмечают также галлюцинации, «туннельное» зрение и нарушение речи.
Также врачи перечислили признаки, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда: боль в области живота, аритмия, слабость, холодные руки и ноги.
Так, среди симптомов инсульта называют потерю двигательной активности какой-либо части тела, а также сильную внезапную головную боль. Кроме того, отмечают также галлюцинации, «туннельное» зрение и нарушение речи.
Также врачи перечислили признаки, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда: боль в области живота, аритмия, слабость, холодные руки и ноги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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