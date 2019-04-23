Так, среди симптомов инсульта называют потерю двигательной активности какой-либо части тела, а также сильную внезапную головную боль. Кроме того, отмечают также галлюцинации, «туннельное» зрение и нарушение речи.Также врачи перечислили признаки, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда: боль в области живота, аритмия, слабость, холодные руки и ноги.