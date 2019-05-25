25.05.2019, 15:49
Названы симптомы нехватки витамина С
ИА «Ореанда-Новости». Учёные назвали главный признак того, что в организме наблюдается дефицит витамина С.
Оказалось, что основной симптом – долго заживают раны и ссадины на теле, так как витамин С играет огромную роль в регенерации тканей. Дефицит этого витамина грозит человеку увеличением веса, снижением иммунитета, а также постоянной усталостью.
Специалисты отмечают, что больше всего от недостаточного количества витамина С страдают те, кто не ведёт здоровый образ жизни и имеет много вредных привычек.
Оказалось, что основной симптом – долго заживают раны и ссадины на теле, так как витамин С играет огромную роль в регенерации тканей. Дефицит этого витамина грозит человеку увеличением веса, снижением иммунитета, а также постоянной усталостью.
Специалисты отмечают, что больше всего от недостаточного количества витамина С страдают те, кто не ведёт здоровый образ жизни и имеет много вредных привычек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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