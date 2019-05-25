Оказалось, что основной симптом – долго заживают раны и ссадины на теле, так как витамин С играет огромную роль в регенерации тканей. Дефицит этого витамина грозит человеку увеличением веса, снижением иммунитета, а также постоянной усталостью.Специалисты отмечают, что больше всего от недостаточного количества витамина С страдают те, кто не ведёт здоровый образ жизни и имеет много вредных привычек.