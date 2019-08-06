ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали сладости, которые можно есть даже тем, кто пытается сбросить лишний вес, пишет «МК».



Так, среди разрешённых сладостей есть натуральный мармелад из яблок. Эксперты отмечают, что содержащийся в них пектин и желатин положительно влияют на сердце и сосуды.



Кроме того, полезно есть молочное мороженое, так как в нём много кальция, а он полезен для зубов и костей.



Среди полезных сладостей также называется желе – в нём всего 80 ккал на 100 грамм. Диетологи говорят, что можно также есть тёмный шоколад и сухофрукты.