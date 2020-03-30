ИА «Ореанда-Новости». Поверхности, к которым прикасался инфицированный, могут хранить вирус от нескольких часов до дней. Поэтому специалисты рекомендуют мыть руки с мылом и дезинфицировать предметы в доме, к которым прикасаются больше всего.

Воспользоваться следует медицинским спиртом на основе этанола, им достаточно просто смочить ткань и протереть предмет. Водка и другие спиртосодержащие жидкости не помогут — в них недостаточно процента спирта.

Можно воспользоваться и отбеливателем, в составе которого есть гипохлорид натрия. Им следует обработать поверхность, оставить на 10-15 минут и смыть водой. Использовать можно и санитайзеры, но лишь те, что содержат спирт не меньше 70%.