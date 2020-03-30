. Поверхности, к которым прикасался инфицированный, могут хранить вирус от нескольких часов до дней. Поэтому специалисты рекомендуют мыть руки с мылом и дезинфицировать предметы в доме, к которым прикасаются больше всего.Водка и другие спиртосодержащие жидкости не помогут — в них недостаточно процента спирта.Им следует обработать поверхность, оставить на 10-15 минут и смыть водой.