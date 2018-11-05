ИА «Ореанда-Новости» Маленькая китайская фирма обошла «смартфонных магнатов», первой запатентовав новое изобретение - смартфон с гнущимся дисплеем. Новинка уже поступила в продажу.

Если брать новинки электроники и смартфонов, нельзя обойти вниманием и новое изобретение маленькой и неизвестной ранее компании Royole, умудрившейся с легкостью опередить многомиллиардных коллег во главе с Самсунгом и Apple. Не так давно компания выпустила на рынок новейшее устройство: смартфон с гнущимся экраном.

Сам по себе новый девайс выглядит как обычный тонкий планшет. От остальных его отличает только одна способность: если вы попытаетесь его сломать, он сложится, при этом на экране не окажется ни одной трещинки.

FlexPai - первый в мире складной смартфон, сочетание мобильного телефона и планшета, обладающий ультратонким и полностью гибким дисплеем. Разрушая традиционную концепцию смартфонов, устройство можно использовать и в сложенном, и в развёрнутом виде. FlexPai можно сложить от 0 до 180 градусов.

В девайс встроен широкоформатный дисплей 7,8 дюймов с разрешением 1920 x 1440. Доступно три экрана (первичный, вторичный и краевой) со следующими пропорциями и разрешениями: первичный = 16: 9 / 810x1440, вторичный = 18: 9 / 720x1440, край = 21: 6 / 390x1440. Крайний экран FlexPai отображает уведомления о входящих вызовах и сообщениях.

Для любителей фотосъёмок в FlexPai встроено две камеры 20 и 16 мегапикселей, причем умение дисплея сгибаться в любые стороны позволит захватить объект фотоснимка с самых разных ракурсов.

Сейчас модель FlexPai доступна для приобретения на сайте разработчика по цене 1388 евро.

Royole представила на рынке самый тонки в мире полноэкранный гибкий дисплей Amoled толщиной 0,01 мм и радиусом изгиба 1 мм. «Изобретение гибкой технологии отображения будет иметь серьёзные последствия для электроники следующего поколения, прокладывая путь для новых форм-факторов и приложений», - заявляют изобретатели.

Миссия Royole состоит в том, чтобы улучшить то, как люди взаимодействуют и воспринимают мир. Компания создаёт и производит технологии и продукты следующего поколения, включая расширенные гибкие дисплеи, гибкие датчики и интеллектуальные устройства. Технологические этапы включают в себя самые тонкие полноцветные гибкие дисплеи AMOLED и гибкие датчики (2014), первый в мире складной 3D-мобильный кинотеатр (2015 г.), первую в мире изогнутую автомобильную приборную панель на основе гибкой электроники (2016 г.), первую интеллектуальную клавиатуру, RoWrite, основанный на гибких датчиках (2017), и объем производства кампуса массового производства Royole в квази-G6 для полностью гибких дисплеев (2018).