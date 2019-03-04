ИА «Ореанда-Новости». Нейробиологи изучили связь между недостаточным сном и повреждением мозга и выяснили, что связь эта самая непосредственная. После ряда экспериментов они доказали, что в первую очередь страдает «фундамент» памяти и мышления. Об этом сообщает портал «Техкульт» со ссылкой на результаты исследования.

Нейробиологи Политехнического университета Марке (Италия) изучили, как реагирует мозг на проблемы со сном. В эксперименте участвовали мыши. Одни из них были хорошо отдохнувшими, других намеренно лишали сна. В обоих случаях первая реакция мозга - «самоочистка». Но эта реакция не поддаётся контролю в случае бессонницы. Вместо того чтобы устранять разнообразный «мусор», мозг активирует функцию «самоуничтожения». И этот процесс необратим. Все сделанные выводы, заключают учёные, относятся и к людям.

Во время сна в нормальных условиях в мозге идёт активность клеток микроглий, которые ответственны за «утилизацию» старых, изношенных клеток центральной нервной системы, и астроцитов, которые удаляют устаревшие контакты между нейронами - синапсы - и устраивают обновление нейронной сети, передающей нервные импульсы. Если человек выспался, астроциты затрагивают не более 5,7% синапсов. При прерванном сне эта цифра возрастает до 7,3%. Если пропустить сон однажды, то астроциты затронут уже 8,4% синапсов. Если «недосып» стал хроническим, активность астроцитов коснётся 13,5% синапсов.

Учёные назвали это явление астроцитарным фагоцитозом. Так же, как «агрессивные» микроглии, «спокойные» астроциты неожиданно становятся пожирателями нейронов. При этом их активность направлена на стабильные старые синапсы, на которых выстраивается база мышления и памяти.

Исследователи отметили, что при отсутствии сна возрастает и активность микроглий. Причина этого пока неизвестна, но, возможно, они начинают конкурировать с астроцитами, которые из их соратников становятся противниками. У подобной активности множество угрожающих последствий. Одно из них - болезнь Альцгеймера, количество случаев которой возросло на 50% с 1999 года.