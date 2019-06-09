ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили два ранее неизвестных вида землеройных прыгающих крыс на крупнейшем острове Филиппинского архипелага Лусоне. Об этом сообщил Journal of Mammalogy. Грызунов назвали Rhynchomys labo и R. Migan, они пополнили длинный список эндемичных обитателей уникальной островной экосистемы. У крыс пушистый мех, заостренные мордочки и задние лапы, которые по строению напоминают конечности кенгуру.

Отмечается, что они ведут скрытый образ жизни, поэтому их долгое время не удавалось идентифицировать. Учёные старались заманить их кокосом и арахисовым маслом, однако это удалось сделать только после того, как плоды заменили дождевыми червями.

Грызуны обитают в труднодоступных областях гор Лабо и Минган на высоте до 1450 м. Они произошли от одного предка, но оказавшись в изоляции, развивались каждый своим путём. Оба вида обладают собственной эволюционной историей.

16 мая сообщалось, что учёные из Смитсоновского института тропических исследований (США) обнаружили ряд новых видов личинок форонид. При этом как выглядят взрослые формы этих существ — неизвестно. Форониды — беспозвоночные животные с червеобразным телом, щупальцами и хитиновой трубкой, один конец которой погружен в ил или песок.