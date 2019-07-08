ИА «Ореанда-Новости» . Дети, которым родители читают книги в раннем детстве и решают математические задачи, успешно учатся в школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем их сверстники. Об этом пишут учёные из университета Бамберга в журнале School Effectiveness and School Improvement. Они наблюдали за жизнью 200 детей в Германии на протяжении почти 10 лет.

В частности, результаты исследования показали, что при чтении книг приобретаются языковые навыки, которые улучшают и математические способности ребёнка.

Учёные провели серию тестов среди детей в возрасте от трёх до пяти лет, оценивая то, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными логическими задачами. Помимо этого, эксперты попросили родителей рассказать о том, как они занимаются с детьми, в том числе и то, читают ли они им книги и на какую тему.

Когда всем детям исполнилось по 12–13 лет, учёные провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента, сравнив накопившуюся статистику.

Эксперимент показал, что сила действия книг была примерно одинаковой вне зависимости от уровня достатка, социального положения, пола ребёнка, типа семьи и других факторов.

Напомним, ранее специалисты Американской психологической ассоциации рассказали, что успеваемость в школе выше у детей, отдающих предпочтение не точным наукам, а музыке. Результаты их исследования опубликовал портал MedicalXpress. Эксперты проанализировали данные более 112 тыс. школьников, поступивших в школу с 2000 по 2003 год и сдавших выпускные экзамены по математике, естествознанию или английскому языку. Во внимание также принимались пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения. При этом 13% всех участников эксперимента в старших классах занимались музыкой.

Выяснилось, что дети, которые ходили на занятие по игре на музыкальных инструментах или занимались вокалом, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. По словам учёных, их знания фактически были эквивалентны ещё одному дополнительному году учебы в школе.