ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог из Германии объяснил, как понизить артериальное давление, не прибегая к помощи таблеток.

Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца Мартин Холле объяснил порталу «Focus», какими средствами можно помочь снизить артериальное давление.

По мнению кардиолога, отсутствие упражнений и неправильная диета могут плохо сказаться на уровне артериального давления. Необходимо ежедневно прибегать к недолгой прогулке. Не стоит заниматься бегом или ездой на велосипеде.

Кроме того эффективным способом воздействия на уровень давления является сокращение количества колбасы, хлеба и сыра в рационе. Намного лучше на здоровье скажутся овощи. Также Холле посоветовал уменьшить количество соли, которое также способствует повышению артериального давления.