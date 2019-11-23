ИА «Ореанда-Новости». Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце.

Об этом сообщает издание Focus, которому Хериберт Брюк соответствующее дал интервью.

Как рассказал кардиолог, то, что кофе несёт угрозу для стабильной работы сердца – миф. Всё наоборот, ведь кофеин помогает системе функционировать более эффективно. Более того, он усиливает противостояние организма онкологическим заболеваниям. Вопреки распространённому мнению, напиток не повышает давление при его регулярном потреблении. Максимальной допустимой нормой врач назвал четыре чашки в день.

Также Брюк подчеркнул, что кофе помогает бороться с деменцией и снижает риски развития диабета.

Врач также опроверг мнение о пользе красного вина. Оно может навлечь на сердце аритмию даже если употреблять его в небольших количествах.



Кроме того, Брюк упомянул миф о жёсткой воде, который утверждает, что известь накапливается в организме и приносит ему вред. На самом деле известь не может оседать на стенках сосудов и образовывать там так называемые "залежи".