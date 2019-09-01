Фотографии, свидетельствующие о находке, были получены около месяца назад.

Ровер под названием «Юйту-2» занимался исследованием одного из лунных кратеров. Во время проведения этих работ неопознанный материал был замечен на фотографиях, которые делает ровер при исследовании поверхности Луны. Сам материал был обнаружен благодаря установленному на корпусе лунохода спектрометра. Он способен определить состав материала по свету, который отражается от самого материала. В настоящее время нет точного ответа, что это за вещество – учёные говорят лишь о том, что он имеет необычный цвет и структура в форме геля. Исследователи получили снимки со спутника Земли в конце июля и пытаются распознать зафиксированное на них вещество.

Стоит отметить, что в начале этого года ещё один китайский аппарат под названием «Чанъэ-4» смог передать на Землю фотоматериалы, выполненные на обратной стороне Луны. Особенностью этих снимков стало то, что впервые были получены изображения с такого близкого расстояния. Миссия ровера заключается в том, чтобы собрать сведения о строении Луны с геологической точки зрения и определить состав её грунта. Параллельно «Чанъэ-4» проводит наблюдения, связанные с радиоастрономическими явлениями на низких частотах.

В настоящий момент учёные обладают такими материалами как пироксен и оливин. Взяты они в мантии обратной стороны Луны и являются минералами, обладающими плотной структурой, с низким содержанием кальция и высоким уровнем железа. Учёные считают, что эти вещества входили в состав мантии Луны, однако, оказались на её поверхности в связи с падением метеоритов.