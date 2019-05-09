ИА «Ореанда-Новости». В Nike заявили, что уже скоро начнут использовать дополненную реальность в своём фирменном приложении. С помощью этой технологии человек сможет измерять размер ноги.

Опцию назвали Nike Fit. Человек с её помощью сможет сканировать ногу и получить точный размер. В компании отметили, что около 60% людей носят неправильную обувь, поэтому новая функция будет очень полезной.

Чтобы измерить ногу, человеку понадобится только его смартфон, приложение и вертикальная поверхность. Сканирование займёт около минуты. Запустят приложение сначала в США уже этим летом.