09.05.2019, 19:46
Nike использует дополненную реальность для измерения размера ноги
ИА «Ореанда-Новости». В Nike заявили, что уже скоро начнут использовать дополненную реальность в своём фирменном приложении. С помощью этой технологии человек сможет измерять размер ноги.
Опцию назвали Nike Fit. Человек с её помощью сможет сканировать ногу и получить точный размер. В компании отметили, что около 60% людей носят неправильную обувь, поэтому новая функция будет очень полезной.
Чтобы измерить ногу, человеку понадобится только его смартфон, приложение и вертикальная поверхность. Сканирование займёт около минуты. Запустят приложение сначала в США уже этим летом.
Опцию назвали Nike Fit. Человек с её помощью сможет сканировать ногу и получить точный размер. В компании отметили, что около 60% людей носят неправильную обувь, поэтому новая функция будет очень полезной.
Чтобы измерить ногу, человеку понадобится только его смартфон, приложение и вертикальная поверхность. Сканирование займёт около минуты. Запустят приложение сначала в США уже этим летом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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