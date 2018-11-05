Компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Получается, чтоТакая ситуация и у другого сборщика смартфонов iPhone XR — компании Pegatron.При этомИх стоимость сейчас примерно на 20% ниже, чем у XR. Отмечается, что сегодня заказов восьмой модели на 5 миллионов устройств больше, чем ожидалось.Ранее в компании Apple проводили анализ рынков разных стран. В корпорации остались разочарованными продажами в Турции, России, Индии и Бразилии. Глава Apple Тим Кук считает рынки этих стран слабыми.В конце октября Apple презентовала свою новую продукцию, в том числе новый MacBook Air и iPad. После презентации продажи в России выросли, при этом цена, например, на ноутбук доходит до 200 тысяч рублей. Ранее глава службы маркетинга Apple Фил Шиллер отмечал, что цена продукции соответствует ее качеству.В начала года американская корпорация уже корректировала объемы выпуска своей продукции. Так, в первом квартале этого года в Apple объявили о том, что выпустят не 40 миллионов iPhone X, как планировалось, а только половину. Причиной также стал неудовлетворительный спрос на эту модель. Кроме того, был уменьшен объём выпуска и «умной» колонки HomePod, причем сокращать производство пришлось уже через два месяца после старта продаж. Аналитики тогда говорили, что колонка не нашла свое место на рынке из-за достаточно высокой цены — около 349 долларов, что на порядок выше, чем у конкурентов.