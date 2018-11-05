05.11.2018, 16:48
Низкий спрос на iPhone заставил Apple сократить производство смартфонов
ИА «Ореанда-Новости». Речь идет о модели iPhone XR, из-за плохого спроса на которую корпорация Apple вынуждена отменить дополнительное производство этих смартфонов.
Компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Получается, что в день там производят примерно на 100 тысяч устройств меньше, чем планировалось. Такая ситуация и у другого сборщика смартфонов iPhone XR — компании Pegatron.
При этом Apple увеличивает производство других моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые подешевели. Их стоимость сейчас примерно на 20% ниже, чем у XR. Отмечается, что сегодня заказов восьмой модели на 5 миллионов устройств больше, чем ожидалось.
Ранее в компании Apple проводили анализ рынков разных стран. В корпорации остались разочарованными продажами в Турции, России, Индии и Бразилии. Глава Apple Тим Кук считает рынки этих стран слабыми. При этом выручка американской компании бьёт рекорды. По итогам четвёртого квартала, который завершился в сентябре, размер выручки составил 62,9 миллиардов долларов, что на 20% прошлогодних показателей.
В конце октября Apple презентовала свою новую продукцию, в том числе новый MacBook Air и iPad. После презентации продажи в России выросли, при этом цена, например, на ноутбук доходит до 200 тысяч рублей. Ранее глава службы маркетинга Apple Фил Шиллер отмечал, что цена продукции соответствует ее качеству.
В начала года американская корпорация уже корректировала объемы выпуска своей продукции. Так, в первом квартале этого года в Apple объявили о том, что выпустят не 40 миллионов iPhone X, как планировалось, а только половину. Причиной также стал неудовлетворительный спрос на эту модель. Кроме того, был уменьшен объём выпуска и «умной» колонки HomePod, причем сокращать производство пришлось уже через два месяца после старта продаж. Аналитики тогда говорили, что колонка не нашла свое место на рынке из-за достаточно высокой цены — около 349 долларов, что на порядок выше, чем у конкурентов.
Компания Foxconn, которая занимается сборкой iPhone, изначально готовила 60 линий для модели XR, однако в итоге использовала только две трети из них. Получается, что в день там производят примерно на 100 тысяч устройств меньше, чем планировалось. Такая ситуация и у другого сборщика смартфонов iPhone XR — компании Pegatron.
При этом Apple увеличивает производство других моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые подешевели. Их стоимость сейчас примерно на 20% ниже, чем у XR. Отмечается, что сегодня заказов восьмой модели на 5 миллионов устройств больше, чем ожидалось.
Ранее в компании Apple проводили анализ рынков разных стран. В корпорации остались разочарованными продажами в Турции, России, Индии и Бразилии. Глава Apple Тим Кук считает рынки этих стран слабыми. При этом выручка американской компании бьёт рекорды. По итогам четвёртого квартала, который завершился в сентябре, размер выручки составил 62,9 миллиардов долларов, что на 20% прошлогодних показателей.
В конце октября Apple презентовала свою новую продукцию, в том числе новый MacBook Air и iPad. После презентации продажи в России выросли, при этом цена, например, на ноутбук доходит до 200 тысяч рублей. Ранее глава службы маркетинга Apple Фил Шиллер отмечал, что цена продукции соответствует ее качеству.
В начала года американская корпорация уже корректировала объемы выпуска своей продукции. Так, в первом квартале этого года в Apple объявили о том, что выпустят не 40 миллионов iPhone X, как планировалось, а только половину. Причиной также стал неудовлетворительный спрос на эту модель. Кроме того, был уменьшен объём выпуска и «умной» колонки HomePod, причем сокращать производство пришлось уже через два месяца после старта продаж. Аналитики тогда говорили, что колонка не нашла свое место на рынке из-за достаточно высокой цены — около 349 долларов, что на порядок выше, чем у конкурентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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