ИА "Ореанда-Новости". Томас Линдал назвал два основных механизма развития онкологии.

По мнению учёного, явное большинство случаев заболевания раком возникают из-за естественных процессов жизнедеятельности, происходящих внутри клеток. Эти процессы связаны с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода.

Линдал рассказал, что злокачественные опухоли возникают и развиваются в организме людей не потому, что солнце «посылает» ультрафиолет или пища содержит вредные добавки и пестициды в пище. Он считает, что рак связан с циркуляцией воды и кислорода в теле человека.

Поэтому, учёный считает, что рак нельзя полностью победить. Можно создать необходимые лекарства, которые помогут организму ускорять естественные восстанавливающие механизмы.