ИА «Ореанда-Новости». Нобелевскую премию 2019 получат учёные за открытие механизма чувствительности и адаптации клеток к уровню кислорода.

Лауреатами стали Уильям Кэлин-младший, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семенза. Их открытие должно помочь другим учёным в борьбе с раком и другими схожими заболеваниями.

Механизм, обнаруженный учёными, регулирует активность генов в зависимости от уровня кислорода в клетках. При низком уровне кислорода в клетках организма накапливается белок под названием HIF-1α. Повышенная активность именно этого вида белка наблюдается при формировании злокачественных опухолей. Возможно, препараты, направленные на торможение этого механизма, помогут замедлить развитие раковых клеток.

Нобелевская премия 2019 года пройдёт 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Премию будет вручать король Швеции Карл XVI Густав. Помимо этого, победителям положено денежное вознаграждение суммой в один миллион долларов.