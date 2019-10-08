ИА «Ореанда-Новости». Нобелевская премия по физике уйдет за раскрытие тайн эволюции Вселенной.

В 2019 году премию получат Джеймс Пиблз, Мишель Майо и Дидье Кьело. Их наградят за то, что они расширили рамки человеческого понимания эволюции Вселенной и объяснили в ней место нашей планеты.

В прошлом году за большие достижения в физике награду получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за изобретения в сегменте лазерной физики. Учёные являются крупными исследователями в области оптики и чирпированных импульсов, что помогло им добиться необходимого результата.

Награждение пройдёт 10 декабря, в день смерти Нобеля. По традиции награду вручит король Швеции Карл XVI Густав. Также победители в области физики получат около одного миллиона долларов (на всех лауреатов).