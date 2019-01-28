ИА «Ореанда-Новости». Учёные из американского Университета Северного Иллинойса создали прототип подушки, которая способна подавлять звуки храпа, даже довольно значительной громкости. Об этом сообщает издание IEEE Spectrum со ссылкой на заявление учёных во главе с Личуань Лю.

Новая уникальная подушка против храпа «заглушает» звуки, которые беспокоят спящего рядом человека. Группа специалистов из Университета Северного Иллинойса представили специальную акустическую систему. Подушка способна максимально «заглушить» храп - примерно вдвое по сравнению с первоначальной громкостью.

Прежде подобные системы уже разрабатывались, но их предлагалось встраивать в изголовье кровати. К тому же они были громоздкими и не настолько эффективными, отмечает глава рабочей группы Личуань Лю. Эти системы были способны на работу только в одной или в нескольких точках пересечения звуковых волн. И эти точки не обязательно совпадали с положением головы человека, который спал рядом с храпящим партнёром.

В основе новой разработки - система шумоподавления, которая нередко используется в современных моделях наушников. Она состоит из трёх микрофонов, динамиков и особого звукового фильтра. Микрофон позволяет получить данные о звуковом окружении, и система выделяет из этих данных колебания, характерные для звуков храпа. В этом помогают два других микрофона, которые корректируют возможные ошибки записи. Кроме того, они позволяют исключить фоновые шумы, «убирая» их из звуковой картины храпа. Далее динамики испускают звуковые волны, по амплитуде аналогичные полученным, но «перевёрнутой» фазы.

Новая подушка подавляет звуки храпа с интенсивностью до 30-31 дБ. Обычно средняя интенсивность этих звуков - 50-60 дБ. Прежние системы «справлялись» с подавлением звука интенсивностью лишь до 22 дБ.

Разработка существенно улучшит ночной сон. Учёные из Гонконгского университета полагают, что недостаток ночного сна усиливает окислительное повреждение молекул ДНК, из-за чего могут развиваться серьёзные хронические заболевания.