ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Калифорнийского университета сообщили об открытии, которое существенно сужает диапазон поиска внеземной жизни. Были исследованы физиологические пределы жизни на нашей планете, с тем чтобы предсказать вероятность существования инопланетян. В исследовании указывается, что открытие состава атмосферы большинства небесных тел даёт возможность астрономам существенно сузить поиски.

Внимание учёных в данной сфере в первую очередь приковано к так называемой обитаемой зоне – области, в которой оптимальная для возникновения жизни температура. Однако теперь специалисты отметили, что при этом неоправданно не учитывается наличие ядовитых газов в атмосфере, что препятствует развитию сложных форм жизни.

«…Сложные экосистемы, подобные нашей, не могут существовать в большинстве регионов обитаемой зоны, как это традиционно определено. Это первый раз, когда физиологические пределы жизни на Земле были рассмотрены, чтобы предсказать распределение сложной жизни в другом месте во Вселенной», – написано в публикации.