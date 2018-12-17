ИА "Ореанда-Новости". Исследования учёных из США доказали: утверждение о формировании торнадо в воздухе и нисходящем движении на землю ошибочно. Команда исследователей под руководством метеоролога Яны Хаузер из Университета Огайо представитела свои результаты на ежегодном собрании Американского геофизического союза, пишут научные издания.

По словам Хаузер, они смогли наблюдать зарождение сильнейшего вихря в нескольких метрах от земли. Для формирования торнадо достаточно даже пары минут. Сложности исследования связаны с тем, что запечатлеть момент торнадогенеза непросто из-за деревьев и домов. "Я занимаюсь "охотой на торнадо" в течение многих лет и достигла определенных успехов в этом деле", — рассказала исследователь, выступая на ежегодном собрании Американского геофизического союза.

Наблюдения за формированием нескольких торнадо команда Хаузер вела с помощью доплеровского радара с быстрым сканированием. Это позволило получить достаточный для определенных выводов объём данных. "Мы наблюдали четыре торнадо, рожденные на земле, а не в небе. Особенно примечателен торнадо, который мы видели в 2013 году в Оклахоме. Наблюдение велось с выгодной позиции на вершине холма — в тот раз нам удалось собрать просто уникальные сведения о торнадогенезе. Этот шторм начался всего в десятке метров над поверхностью — на высоте, которая обычно не просматривается радарами", — рассказала руководитель команды исследователей.

Так, по мнению учёных, новые полученные данные помогут предсказывать появление разрушительных вихрей с высокой точностью. Это, в свою очередь, поможет избежать многих жертв и разрушений, которыми зачастую сопровождается появление торнадо.

Отметим, самый разрушительный торнадо за всю историю был зафиксирован в городке Уичито-Фолс штата Техас в 1958 году. Инцидент был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Максимальная скорость ветра была зафиксирована на отметке 450 км/ч. был разрушен полностью, дома поднимались в воздух, а некоторые предметы были перенесены на огромное расстояние. Смерч унес жизни 7 человек, более 100 были ранены. Общий ущерб составил 15 млн долларов.