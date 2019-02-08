ИА «Ореанда-Новости». В Ростехе разрабатывают комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия. Новое плавающее авиадесантное самоходное артиллерийское орудие «Лотос» первым получит такое оснащение, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Пресс-служба Центрального НИИ точного машиностроения сообщает, что специалисты разрабатывают принципиально новый комплекс, предназначенный для защиты отечественной бронетехники от высокоточного оружия. Основной принцип его действия - оптико-электронное подавление систем самонаведения ракет («атакующих управляемых боеприпасов»). Комплекс будут устанавливать на орудия в ближайшем будущем - это, например, плавающее авиадесантное САО «Лотос», серийный выпуск которого назначен на 2020 год.

Комплекс состоит из аппаратуры, которая фиксирует собственно выстрел, а также сектор, откуда стреляли. Кроме того, специальные аэрозольные боеприпасы устанавливают оптико-электронные помехи. Система работает следующим образом: в направлении обнаруженной атаки выстреливается кассета с аэрозолем, который образует облако помех, причём в трёх диапазонах - видимом, радио- и инфракрасном. В той точке, где стоит российское орудие, возникает «туча», абсолютно непроницаемая для систем самонаведения ракет.

Пресс-служба АО «ЦНИИТОЧМАШ» заявила, что уже было проведено тестирование аэрозольных боеприпасов, и они показали высокую эффективность. По сравнению с аналогами они работают в более широком диапазоне волн при постановке оптико-электронных помех.

На сегодняшний день противотанковые ракеты - одно из наиболее действенных тактических средств поражения. Однако новая система защиты сводит на нет их преимущества. В частности, на американском ПТРК «Джавелин» головка самонаведения ракеты беспрерывно «сравнивает» инфракрасный эталонный снимок цели с реальной картиной. Если орудие, на которое наведена ракета, становится «невидимым», она теряет цель и самоликвидируется.

Новый комплекс будет эффективен также против ракет с лазерными системами наведения, которые ориентируются по световой метке на цели. Такая ракета сразу потеряет цель, если световое пятно лазерного луча скрыто помехами.

Разработчики боевой техники «Лотос», которую впервые показали в начале 2019 года, заявили, что назвали орудие именно так, потому что оно действует в тяжёлых условиях, несмотря на внешнюю хрупкость: «сочетание грации и несокрушимости». Снимок новой боевой техники размещён в корпоративном календаре ЦНИИТОЧМАШ в Instagram.