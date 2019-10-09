Исследователи надеются использовать его как основу для создания так называемого «растительного пробиотика».

Новое вещество было обнаружено на территории тропического леса, расположенного в южной части мексиканского штата Веракрус. Местом обнаружения антибиотика стала почва и корни дикой фасоли. Учёные дали название веществу – фазолицин. Он вырабатывает микробы, которые обеспечивают азотом корни растения, тем самым корни растут более устойчиво. Однако, у фазолицина есть одна особенность – он способен защитить растение от патогенных микробов, которые чувствительны к фазолицину.

По информации, предоставленной ведущим автором, профессором Института микробиологии Ваксмана Университета Ратгерса и профессором Сколковского института науки и технологий Константина Северинова, обнаруженное вещество можно использовать в качестве «растительного пробиотика». Фазолицин способен остановить и ликвидировать рост патогенных организмов в корнях каких-либо сельскохозяйственных культур. В целом, поиск новых веществ, способных противостоять антибиотикам, является одним из ключевых направлений у исследователей, поэтому так важно продолжить этот поиск и создать новые антибактериальные вещества, заключил эксперт.

Предположения учёных были подтверждены лабораторными испытаниями. Присутствие фазолицина было засвидетельствовано экспериментальным путём. Помимо того, что учёным удалось расшифровать структуру антибиотика, они также смогли определить, каким образом фазолицин действует. Исследования показали, что чувствительность или восприимчивость к антибиотику можно контролировать. Для этого необходимо внедрить мутации в клеточную структуру растений. Помимо того, что фазолицин можно применить как «растительный пробиотик», его планируют использовать при синтезе ряда новых соединений аналогичного класса.